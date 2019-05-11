CHP seçim stratejisini uygulamaya koydu! Veri bankası kurdu

CHP'den 23 Haziran'a hazırlanırken yeni hamle geldi. İstanbul’daki seçmen bilgilerini içeren veri bankası kurdu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini tartışmalı bir şekilde yenileme kararı almasının ardından CHP, 23 Haziran için stratejisini belirledi.

Veri bankası kurdu

Seçmen bilgilerini içeren bir veri bankası kuran CHP, seçmene hem doğduğu memleketi üzerinden hem de yaşadığı semt üzerinden ulaşacak.

Kampanyayı iki ayrı koldan yürütecek

23 Haziran için İstanbul’daki seçmenleri takip etmek için çok büyük bir bilgi bankası oluşturan CHP, seçmenlere hem yaşadıkları semt üzerinden hem de doğdukları memleketleri üzerinden ulaşarak kampanyayı iki farklı koldan yürütecek.