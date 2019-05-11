HABER /  POLİTİKA

İstanbul'da '23 Haziran Seçim Güvenliği Toplantısı'

İstanbul'da '23 Haziran Seçim Güvenliği Toplantısı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığındaki toplantıda, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında "23 Haziran Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,Bakan Soylu'nun başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Toplantıda, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beyaz Saray arabuluculara Trump'ın telefon numarasını iletti
Beyaz Saray arabuluculara Trump'ın telefon numarasını iletti
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak duyuru: AA'ya alternatif seçim sistemi kuracağız
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak duyuru: AA'ya alternatif seçim sistemi kuracağız
Beşiktaş yönetimi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi
Beşiktaş yönetimi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi
Milletvekili'ne silahlı saldırı anbean kamerada!
Milletvekili'ne silahlı saldırı anbean kamerada!
Devlet Bahçeli'den Cem Yılmaz'a tepki! Bundan sonra sevmem
Devlet Bahçeli'den Cem Yılmaz'a tepki! Bundan sonra sevmem
Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na çok sert "20 TL" eleştirisi!
Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na çok sert "20 TL" eleştirisi!
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'de deri fabrikasında korkutan yangın
Başakşehir'de deri fabrikasında korkutan yangın
Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nun sloganına tepki gösterdi Binali Yıldırım için slogan açıkladı
Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nun sloganına tepki gösterdi Binali Yıldırım için slogan açıkladı
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Abdulhamit Gül'den YSK'nın İstanbul kararı çıkışı!
Abdulhamit Gül'den YSK'nın İstanbul kararı çıkışı!
Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a Hayri Kozak çağrısı aforoz etsin
Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a Hayri Kozak çağrısı aforoz etsin
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?
Beşiktaş'ta olaylı mali kongre
Beşiktaş'ta olaylı mali kongre
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Yorumlar 1 yorum