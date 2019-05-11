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Devrilen otomobildeki iki polis hayatını kaybetti

Devrilen otomobildeki iki polis hayatını kaybetti

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi, bir polis memuru ağır yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, polis memuru Fatih Şevket Ersin idaresindeki 27 UY 10 sivil plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.

Sürücü Ersin ile polis memuru Hayrullah Taşköprü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan polis memuru Muhammed Enes Yolcu ise Yerköy Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazanın, Ağrı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli oldukları belirtilen polis memurlarının, eğitim için geldikleri Ankara'dan Ağrı'ya dönüşleri sırasında meydana geldiği öğrenildi.

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