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Türk Eximbank önemli ayrılık Genel Müdür Adnan Yıldırım görevi bıraktı

Türk Eximbank önemli ayrılık Genel Müdür Adnan Yıldırım görevi bıraktı

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, görevinden ayrıldığını belirterek, "Bankadaki dönüşüm ve atılım, bundan sonraki dönemde de artarak devam edecektir" dedi.

Yıldırım, dün itibarıyla genel müdürlük görevinden ayrıldığını, çalışma konularıyla ilgili yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. 

Görevinden ayrılma kararı sonrası kendisine ulaşan çok sayıda ihracatçının iş yapma tarzından dolayı teşekkürlerini ifade ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İş yapma tarzımızla bankada kısa zamanda önemli bir dönüşüme imza attık. Bankadan destek alan ihracatçı sayısının rakamsal olarak artması bir yana KOBİ'lerin bize ulaşımı, kadın ve genç ihracatçılarla olan iletişimimiz ve ihracatçının bankaya bakış açısında sevindirici bir gelişim kaydettik. Biz ihracatçılarımızı bir elmanın diğer yarısı olarak gördük. İhracatçının yanında artık çok daha geniş imkanlarla duran bir Eximbank var. Kredinin yanında sigorta ve teminat ürünleriyle daha güçlü bir banka var.

Toplam ihracatın yüzde 26'sına destek

Bugün 11 bin 300'ü aşkın ihracatçımızla çalışıyoruz. İhracatçıya toplam finansal desteğimiz göreve geldiğimizde 33 milyar liraydı, bugün 44 milyar liraya ulaştı. Toplam ihracatın yüzde 26'sını destekler konuma geldik. 2019 yılının ilk 4 ayında dünyadan ilave 2,1 milyar dolar Türkiye'ye kaynak getirmiş olduk. Dış kaynak bulma konusunda finans sektörüne öncülük ettik. Organizasyonu 4 ilden ihracatta önde gelen 20 ile yaydık. Bankadaki bu dönüşüm ve atılım, bundan sonraki dönemde de artarak devam edecektir."

Öte yandan Türk Eximbank'ta genel müdürlük görevine Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin'in vekalet edeceği öğrenildi.

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