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Şehit Bedirhan'ın aneannesi idam istedi

Şehit Bedirhan'ın aneannesi idam istedi

Torunu Bedirhan’ı ve kızı Nurcan’ı şehit edenlerin yakalandığı haberini alan anneannesi Suudiye Demir teröristler için idam istedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan 11 aylık Bedirhan ve annesi Nurcan Karakaya'nın katillerinin yakalanması Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yakınlarını mutlu etti. Şehit Bedirhan'ın anneannesi yaptığı açıklamada teröristler için idam istediğini belirterek, “Rabbim askerlerimize güç kuvvet versin. Sağlık sıhhat versin. İnşallah hükümetimiz, devletimizi o teröristleri öldürür. O kadar suç üstlerinde kalmasın. Hergün bir şehit geliyor. İnşallah öldürürler onları. Yüreğimize su serpildi. Sevindik. Rabbim devletimize ziyan vermesin, başımızdan eksik etmesin. Devletimiz şehitlerimizin intikamını alacak inşallah, alıyor da” dedi.  

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