Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmak için 5. sırayı hedefleyen Çaykur Rizespor'u 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'da ilk yarıda bir penaltı ve net bir gol pozisyonu kaçıran Mbaye Diagne, uzatma dakikalarında attığı 2 golle takımını 3 puana götürdü!

Son dakikalarda güldü

Lider Galatasaray, 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçını Mbaye Diagne'nin uzatma dakikalarında attığı 2 golle 3-2 kazandı! Puanını 66'ya yükselten Galatasaray liderliğini sürdürürken Rizespor ise 40 puanda kaldı.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Sinan Gümüş ile tartışma yaşadı. Rizespor maçında 1 penaltı kaçıran Diagne, 90+7. dakikada kullanılacak penaltı vuruşunda topu Sinan Gümüş'ün elinden aldı.

Oyuncular araya girdi

İkili, penaltı kullanma konusunda tartışma yaşarken araya diğer futbolcular girdi ve ortalığı sakinleştirdi. Diagne, kaçırdığı ilk penaltı sonrası bu kez ağları buldu ve takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

ÇAYKUR RİZESPOR: 2-3 :GALATASARAY

90 + 10.dk: Mbaye Diagne, Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 30 gole ulaştı ve Bafetimbi Gomis'e ait olan bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi.

90 + 7.dk: İNANILMAZ BİR MAÇ İNANILMAZ! DIAGNE'DEN TARİHİ GOL! Sağ kanatta orta şansı yakalayan Feghouli, ceza sahasına mükemmel çevirdi ve Mbaye Diagne çok şık bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Galatasaray bir kez daha öne geçti.

90 + 3.dk: Musa Çağıran, sarı kartla cezalandırıldı ve önümüzdeki hafta cezalı duruma düştü.

90 + 2.dk: GOL! DIAGNE ATTI, GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI! Mbaye Diagne, penaltı atışında kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi.

90. dk: PENALTI! Galatasaray, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

88.dk: AZ FARKLA! Galatasaray çok etkili geldi! Henry Onyekuru ceza sahasına girerken yerde kaldı. Feghouli önüne düşen topa sert vurdu ama top az farkla dışarı çıktı.

87.dk: Galatasaray bu dakikalarda tüm riskleri aldı. Feghouli, savunmaya top çıkarmaya geliyor.

83.dk: Galatasaray'da Ndiaye, yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

82.dk: Mariano ile ver-kaça giren Feghouli, ceza sahasına sert ortaladı ancak Azubuike topun önünü kesti.

79.dk: DOKUNAMADI! Mariano'nun havalandırdığı topu Muğdat indirdi ancak meşin yuvarlak Diagne'nin önünden geçti.

76.dk: UMAR AMINU ATTI, ÇAYKUR RİZESPOR 10 KİŞİ GERİ DÖNDÜ! Sağ çaprazdan şutunu çeken Boldrin, Muslera'ya takıldı. Muslera'dan seken topu tamamlayan Umar Aminu oldu ve Rizespor, 10 kişi kaldığı maçta 2-1 öne geçti.

73.dk: KIRMIZI KART! Çaykur Rizespor'da Samudio, Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonun ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

70.dk: Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı. Hasan Şaş, kenara 'ayağı kırıldı' işareti yaptı. Henry Onyekuru gözyaşlarını tutamıyor.

67.dk: DİREKTEN DÖNDÜ! Çaykur Rizespor ikinci kez direğe takıldı. Köşe vuruşuna iyi yükselen Samudio, vuruşunu da yaptı ancak direğe çarpan top dışarı çıktı.

65.dk: SON ANDA SAVUNMA! Top bir o kalede bir bu kalede! Onyekuru'nun pasında şut şansı yakalayan Feghouli, yerden vurdu ancak savunma kayarak müdahale etti.

64.dk: NET POZİSYON! Diagne gole yaklaştı! Ndiaye'nin uzun pasında savunmayı sırtına alan Diagne, ceza sahasına girerken çok sert vurdu ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.

63.dk: KALECİ GÖKHAN! Galatasaray çok etkili geldi! Feghouli'nin yerden çevirdiği topa Mariano çok sert vurdu ancak kaleci Gökhan topu çelmeyi başardı.

62.dk: Galatasaray'da Emre Akbaba, Ryan Donk'un yerine oyuna dahil oldu.

58.dk: ÖNÜNDEN GEÇTİ! Top bir o kalede bir bu kalede! Aminu, ceza sahasına yerden gönderdi ancak top Muriqi'nin önünden geçti ve Muslera'da kaldı.

57.dk: KİMSE DOKUNAMADI! Galatasaray gole çok yaklaştı! Feghouli, sağ kanattan kale ağzına ortaladı ancak kimse dokunamadı.

55.dk: Moroziuk, Ndiaye'nin suratına yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

53.dk: Nagatomo'nun tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

52.dk: Galatasaray'da Yuto Nagatomo, Muriqi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun ikinci yarının başından bu yana sık sık duruyor.

51.dk: Çaykur Rizespor'da Moroziuk, ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Tedavi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

49.dk: Çaykur Rizespor'da Moroziuk, arka direğe ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarı çıktı.

47.dk: Galatasaray'da Feghouli'nin pasında topla buluşan Mariano, ceza sahasına göndermek istedi ancak savunma ayak koydu.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı bitti.

45' GOL.... Ç.Rizespor 1-1 Galatasaray (Vedat Muriqi)

38' Mbaye Diagne penaltıyı kaçırdı

37' PENALTI! Galatasaray, pozisyonların öncesinde kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambolde, Marcao yerde kalmıştı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltıyı işaret etti.

29' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Aminu Umar.

26' Serkan Cinar, yardımcı hakemin de uyarısı ile ofsaytı belirliyor. Ç.Rizespor takımında Vedat Muriqi ofsaytta kalan isim.

18' Aminu'nun ara pasında ceza sahasına giren Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak ayağını son anda uzatan Marcao mutlak gole engel oldu.

13' Feghouli'nin havalandırdığı topa gelişine yarım vole vuran Onyekuru, kaleyi az farkla ıskaladı.

9' GOL.... Ç.Rizespor 0-1 Galatasaray (Feghouli)

Ryan Donk, Galatasaray'ı hızlı çıkaran isim oldu. Donk'un pasıyla ceza sahası sol çapraıznda topla buluşan Onyekuru, Feghouli'ye çıkardı. Feghouli gelişine mükemmel vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

5' Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da orta sahada pas yaparak oyuna ağırlığını koymaya çalışıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek tam 21 hafta sonra liderliği geri alan Galatasaray, kritik virajda.

Cimbom, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Ç.Rizespor'da karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Süper Lig'de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan Galatasaray, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor.

STAT: Çaykur Didi

SAAT: 16:00

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: BeIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Awaziem, Abarhoun, Meljnak, Azubuike, Musa, Samudio, Boldrin, Umar, Vedat

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Badou, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim