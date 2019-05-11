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"Bundan sonra sevmem" diyen Bahçeli'ye Cem Yılmaz'dan bomba yanıt

"Bundan sonra sevmem" diyen Bahçeli'ye Cem Yılmaz'dan bomba yanıt

Cem Yılmaz için "Bundan sonra sevemem" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye komedyenin kardeşi Can Yılmaz, "Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim..." diyerek yanıt verdi.

Bahçeli, "Her şey çok güzel olacak" sloganı etrafında buluşan sanatçılara tepki göstermiş, komedyen Cem Yılmaz hakkında da açıklama yapmıştı. 

Abisi Can Yılmaz'dan yanıt

Bahçeli'nin bu açıklamasına Can Yılmaz'dan yanıt geldi. Can Yılmaz Twitter'dan "Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim..." dedi.

"Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler"

"Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler" diyen Bahçeli, "Ben ise onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem” ifadelerini kullanmıştı. 

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