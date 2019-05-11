Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin saldırısında 11 aylık Bedirhan Mustafa ile birlikte annesi Nurcan Karakaya'yı şehit eden terörist yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler eşini ziyaret eden Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın bindiği otomobili havaya patlatmıştı.

Yüksekova'da asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir yakalandı.

Haberi Hakkari Valisi İdris Akbıyık duyurdu. Sabaha karşı yapılan operasyon ile "Azat"kod adlı Metin Daşdemir'in güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiğini aktaran Vali Akbıyık, terörist Daşdemir ve bu kişiyi evinde saklayan 3 kişinin daha gözaltına alındığını, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceklerini söyledi.

Operasyonu güvenlik güçleri gerçekleştirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya ile bir uzman çavuş ve 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlenen terörist ve bu kişiyi evinde saklayan 3 zanlı yakalandı.

Sabaha karşı yakalandı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda terör örgütü mensubu "Azat" kod adlı Metin Daşdemir'in Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T.'nin evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, bu teröristin 04.00 sıralarında yakalandığını kaydetti.

Mahkemeye sevk edilecekler

Vali Akbıyık, terörist Daşdemir ve bu kişiyi evinde saklayan N.T, F.T, İ.T'nin gözaltına alındığını, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceklerini sözlerine ekledi.