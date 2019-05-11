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Mustafa Cengiz'den "İmamoğlu'na destek" eleştirilerine yanıt!

Mustafa Cengiz'den "İmamoğlu'na destek" eleştirilerine yanıt!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İmamoğlu'na destek açıklamasıyla ilgili "Galatasaray'ın kürsüsü ağır bir kürsüdür. Galatasaray siyaset üstü bir kulüptür" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz zorlu mücadele öncesinde konuştu.

Başkan Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bizim siyasetimiz Galatasaray'dır"

-Ekrem İmamoğlu da, Binali Yıldırım da bizimdir. Bizim siyasetimiz Galatasaray'dır, tarikatımız Galatasaray'dır. Bu bağlamda İzmir Marşı da, Mehter de bizim. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin sportif çimentosuyuz. Kişisel olarak herkes farklı siyasi görüşlerde olabilir. Biz buna saygı duyarız ama hiçbiri Galatasaray'ın resmi kürsülerinde ifade edilmemelidir

"Galatasaray'ı bağlamaz"

-Galatasaray fikri hür, vicdani hür bir camiadır. Kişisel olarak her türlü düşünceye sahip çıkarız. Ancak kürsüden edilen sözler Galatasaray'ı bağlamaz. Asla Galatasaray'ın duruşunu, yürüyüşünü bağlamaz. Galatasaray bir bağlamda siyaset üstüdür. Lütfen istirham ediyorum, Galatasaray'ı siyasetin çıkmaz labirentlerine kimse sokmasın. Bütün insanları temsil ediyoruz. 

Herkese saygı duyuyorum ancak Galatasaray kürsüsü çok ağır bir kürsüdür. Benim üyelerden ricam konuşurken çok dikkatli olmaları. Toplumu ve Galatasaray'ı ayrıştırıcı ve birbirine düşürücü kelimelerden kaçınmaları...

Yaptırım olacak mı? 

Mustafa Cengiz, kürsüden yapılan konuşmalara herhangi bir yaptırımın olup olmayacağı sorusunu ise "Benim söyleyeceklerim bu kadar" ifadeleriyle yanıtladı.

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