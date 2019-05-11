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Okmeydanı'nda bulunan tarihi menzil taşları Okçular Vakfında sergilendi

Okmeydanı'nda bulunan tarihi menzil taşları Okçular Vakfında sergilendi

Okmeydanı’nın çeşitli yerlerinde atıl durumda bulunan tarihi menzil taşları Okçular Vakfında sergilendi. Burada konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Okçuluğun Türkiye’de büyümesine vakfımızın çok büyük katkısı olmuştur” dedi.

Okmeydanı'nın farklı noktalarında atıl durumda olan 37 adet menzil taşının yerinde rehabilitasyonu başladı. Taşların 11 tanesi saat 10.30'da Okçular Vakfında gerçekleştirilen açılışta sergilendi. Okçulukta son derece önemli bir yere sahip olan menzil taşlarının sergilendiği açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve birçok yönetici katıldı. Okçular Vakfında sergilenen menzil taşlarını tek tek inceleyerek emeği geçenleri tebrik eden Bilal Erdoğan, “Okçuluğun Türkiye’de büyümesine vakfımızın çok büyük katkısı olmuştur” dedi. 

Menzil taşlarını burada toplayıp yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açmak istedik” 

Okçulukta oldukça önemli bir yere sahip menzil taşları hakkında konuşan Haydar Ali Yıldız, “Okmeydanı, İstanbul’un Fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından Okçulara tahsis edilmiş bir meydandır. Tarihi kaynaklarda bu bölgede yaklaşık 300 menzil taşının olduğu yer alıyor. Ama yapılan araştırmada 37 menzil taşına rastlanıldı. 37 Menzil taşından 11’i Okçular Vakfı’nda bulunuyor. Bu taşları Okçular Vakfı’nda toplayıp yerli ve yabancı turistler ile okçuların ziyaretine açmak istedik” dedi. 

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