Dünyanın en tehlikeli yolunda görevde olan AA muhabiri uçuruma yuvarlandı

Dünyanın en tehlikeli yolunda görevde olan AA muhabiri uçuruma yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı.

Dünyanın en tehlikeli yolunda görevde olan AA muhabiri uçuruma yuvarlandı - Sayfa 1

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü. 

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Dünyanın en tehlikeli yolunda görevde olan AA muhabiri uçuruma yuvarlandı - Sayfa 2

Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

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Dünyanın en tehlikeli yolunda görevde olan AA muhabiri uçuruma yuvarlandı - Sayfa 3

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de olay bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 

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Dünyanın en tehlikeli yolunda görevde olan AA muhabiri uçuruma yuvarlandı - Sayfa 4
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