Fenerbahçe Akhisarspor maçı özet ve golleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup etti. 32. haftayı 25 puanla kapatan Akhisarspor, sezonun bitimine iki hafta kala küme düşen ilk takım oldu!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u Soldado ve Dirar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Akhisarspor'u tam 4 maç aranın ardından yenebilen sarı-lacivertliler puanını 40'a yükseltti. 32. haftayı 25 puanla kapatan Akhisarspor'un ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Ege temsilcisi, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

FENERBAHÇE: 2-1 :AKHİSARSPOR

M.S. AKHİSARSPOR KÜME DÜŞTÜ! Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Akhisarspor, ligin bitimine iki hafta kala küme düştü.

93' Sol kanattan ceza alanına sokulan Valbuena'nın sert ortasında Soldado'dan önce dokunan kaleci Fatih büyük bir tehlikeyi önledi.

90' Akhisarspor çok etkili geldi. Manu sağ kanattan son çizgiye indi ve kaleye paralel sert bir top gönderdi. Kale alanı içindeki Akhisarsporlulardan önce Harun kritik bir hamleyle topu uzaklaştırdı.

89' Mücadelenin sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

88' Fenerbahçe'de Valbuena alkışlar arasında yerini Andre Ayew'e bıraktı.

85' NET FIRSAT! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan bindiren Isla'nın içeriye çevirdiği topa Soldado penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu, üstten aut...

84' Maçta son bölüme girilirken karşılıklı top kayıplarının sayısı bir hayli artmaya başladı.

84' Akhisarspor'da Zeki Yavru yerini Serginho'ya bıraktı.

84' Fenerbahçe'de Eljif Elmas yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

82' Fenerbahçe'de Tolgay Arslan oyuna girmek üzere kenara geldi. Birazdan değişiklik gerçekleşecek.

80' Karşılaşmada son 10 dakikaya giriliyor. Maç bu skorla sona ererse Akhisarspor bitime iki hafta kala küme düşecek.

76' Oyunun üst üste duraklaması nedeniyle tempo bu bölümde bir hayli düştü.

75' Akhisarspor'da Bokila yerini Cikalleshi'ye bıraktı.

75' Fenerbahçe'de de Serdar Aziz sarı kart gören isim oldu.

75' Yaşanan tartışma sonrası Akhisarspor'da Bokila sarı kart gördü.

73' GERGİNLİK! Akhisarspor atağında Vrsajevic'in sağdan içeri çevirdiği topa Bokila hareketlendi. Araya giren Serdar ve Skrtel, Bokila'nın pozisyonunu bozarken Harun'da kalan top sonrası Bokila ve Serdar Aziz arasında bir gerginlik yaşandı.

71' Fenerbahçe'de Hasan Ali bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi nedeniyle oyun duraklıyor.

70' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan içeri sokulan Valbuena'nın çaprazdan sert şutunda top Zeki Yavru'dan döndü.

69' Karşılaşmada son 20 dakikaya girilirken Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ve baskısı sürüyor

67' Oyuncu Değişikliği Aykut Çeviker Eray Ataseven

65' Akhisarspor savunması bu dakikalarda oldukça dikkatli. Fenerbahçe'nin sağlı sollu ortaları hep Akhisarsporlu savunma oyuncularından dönüyor.

64' Fenerbahçe rakip yarı alanda pas yaparak pozisyon üretmeye çalışıyor.

63' Fenerbahçe'de bu kez Hasan Ali sol kanattan topla birlikte ceza alanına girerken yerde kaldı, Fenerbahçelilerin penaltı beklentileri karşılık bulmadı.

59' Maçın üçte ikilik dilimi Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle geçiliyor.

58' Tempo bu anlarda yine yükseldi. İki takım da hücum ağırlıklı bir oyun sergiliyor

56' Nefis hareketlerle sol kanattan içeri sokulan Valbuena'nın ortasında Eljif'in göğsünden seken topu kale önünden savunma uzaklaştırdı.

55' Dirar'ın derinlemesine pasıyla ceza alanı içinde topu alan Moses istediği kontrolü yapamayınca Fenerbahçe tehlikesi büyümeden sonlandı.

53' Konuk ekip bu serbest vuruşu etkili kullanamadı. Top farklı şekilde auta çıktı.

52' Duran topların sayısı ikinci yarıda bir hayli fazla. Bu kez Akhisarspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.

50' DİREĞİ SIYIRDI! Valbuena'nın vuruşunda barajı geçen top kaleci Fatih'in bakışları arasında direğin hemen yanından auta çıktı.

48' Victor Moses'ın Caner Osmanpaşa'nın müdahalesiyle yerde kalması sonrası Fenerbahçe, hafif sağ çaprazdan etkili bir noktadan serbest vuruş kazandı.

48' Sarı-lacivertli ekip özellikle kanat akınlarıyla Akhisarspor savunmasında boşluklar bulmaya çalışıyor.

46' Fenerbahçe maçın ikinci yarısına da önde baskıyla başladı.

45' Kadıköy'de ikinci yarı başladı!

İlk yarı sona erdi! Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gidiyor.



45 + 4.dk: GOL! Bokila'nın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Aykut'un içeri çevirdiği topa ön direkte Helder Barbosa vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1

45 + 3.dk: AZ FARKLA! Fenerbahçe'nin Valbuena'yla kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinden Dirar röveşatayı vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

45 + 1.dk: Maçın ilk yarısında tempo bir an olsun düşmedi.

45.dk: İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

43.dk: Maçtaki ilk korner 42. dakikada geldi.

42.dk: PENALTI KAÇTI! Soldado'nun vuruşunda kaleci Fatih köşeyi doğru tahmin etti ve soluna giden topu kornere çeldi.

41.dk: Penaltı kararı VAR hakemleri tarafından inceleniyor. Bu arada Akhisarsporlu oyuncuların da itirazları sürüyor.

40.dk: PENALTI! Dirar'ın penaltı noktası üzerinden şutunda hemen önündeki Güray Vural'ın koluna çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe için üçüncü gol şansı.

38.dk: Fenerbahçe şu ana dek Akhisarspor'dan 100 pas fazla yaptı (249-149).

37.dk: Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan topu kaleci Harun kornere çıkmadan yakaladı.

36.dk: Ceza yayının birkaç metre gerisinde topu alan Zeki Yavru, Eljif'in müdahalesiyle yerde kaldı. Akhisarspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.

35.dk: KAÇTI! Akhisarspor maçın başından bu yana ilk kez bu kadar etkili oldu. Helder Barbosa'nın içeriye doldurduğu topu göğsüyle önüne alan Bokila sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

34.dk: DOKUNAMADI! Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Sol kanattan Valbuena'nın ortaladığı topa kale önündeki Soldado dokunamadı. Top doğrudan auta çıktı.

33.dk: Fenerbahçe üst üste bulduğu gollere rağmen baskıdan vazgeçmiyor. Kontrol tamamen sarı-lacivertli ekipte...

30.dk: GOL! Dirar nefis attı. Hasan Ali'nin ters topunu Isla sağ kanattan dışarıya doğru çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinden Dirar'ın gelişine nefis vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 2-0



28.dk: GOL! Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topa ön direkte Dirar yükseldi. Onun dokunamadığı topu Fatih tokatladı, Soldado önüne düşen topa gelişine vurdu: 1-0

26.dk: Fenerbahçe rakip yarı alanda top çevirmeye devam ediyor ancak Akhisar savunması çok iyi kapanıyor, sarı-lacivertli ekip boşluk bulmakta zorlanıyor.

22.dk: Topsuz alanda Serdar Aziz'le Manu arasında yaşanan ikili mücadele sonrası ortam bir an için gerildi. Ancak hakemlerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandı.

21.dk: Akhisarspor bu bölümde oyuna ortak olmaya çalışıyor. Konuk ekip maçın başından bu yana ilk kez rakip yarı sahada bu kadar fazla göründü.

20.dk: Maçta ilk 20 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle geride kalıyor.

19.dk: Maçta tempo yüksek ancak iki takım da şu ana dek rakip kaleyi hiç yoklayamadı.

18.dk: Fenerbahçe'de bu kez hava topu mücadelesinde Helder Barbosa'yla kafa kafaya çarpışan Serdar Aziz yerde kaldı. Yaşanan sakatlık nedeniyle top taca gönderildi.

16.dk: Topla oynama oranlarında Fenerbahçe'nin %76'ya %24'lük üstünlüğü bulunuyor.

14.dk: Fenerbahçe sağlı sollu ortalarla Akhisarspor savunmasını bunaltıyor.

13.dk: Fenerbahçe bir kez daha çok adamla rakip ceza alanı çevresine yerleşti. Akhisarspor kapanıyor.

12.dk: Sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında içeriye ortalanan topa Bokila hareketlendi, ancak önüne geçen Skrtel'ı itince hakem Fenerbahçe lehine faul kararı verdi.

11.dk: Fenerbahçe'de sakatlanan Mehmet Topal yerini Victor Moses'a bıraktı.

10.dk: Mehmet Topal oyuna devam edemeyecek. Moses oyuna girmek üzere hazırlık yapıyor.

9.dk: Hava topuna çıktıktan sonra ters bir şekilde ayağını basan Mehmet Topal sakatlık geçiriyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

8.dk: Akhisarsporlu oyuncular topu ayaklarında tutmakta zorlanıyor. Fenerbahçe şu ana dek oyunun tek hakimi.

7.dk: Sol taç çizgisi üzerinde topu alan Elvis Manu nefis hareketlerle ceza alanına kat etti, içeri girmek isterken Skrtel'a faul yapınca top Fenerbahçe'ye geçti.

6.dk: Fenerbahçe savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla bir kez daha atak geliştirmeye çalışıyor.

5.dk: Fenerbahçe yie sağ kanattan geldi. Isla'nın derinlemesine pasına hareketlenen Dirar'ın sert ortasında top kaleci Fatih'te kaldı.

3.dk: Fenerbahçe maçın başı itibariyle kontrolü eline aldı. Akhisarspor rakibini geride karşılıyor.

2.dk: Sağ kanattan topu taşıyan Isla'nın ortasına penaltı noktası üzerinden Soldado gelişine vurdu, top savunmadan döndü.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Bokila, Zeki Yavru, Sissoko, Aykut, Rotman, Barbosa, Güray, Manu