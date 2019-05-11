Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de kıran kırana devam eden şampiyonluk yarışında belki de en önemli viraj bugün oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçıyla dönüldü. Galatasaray'ın 3-2 kazandığı mücadelenin ardından hakem kararlarına büyük tepki gösterilirken, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz sosyal medya hesabından bir göndermede bulundu. Siyah-beyazlı futbolcu ''Futbol'' yazısının altına siyah bir fotoğraf paylaştı.