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Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de kıran kırana devam eden şampiyonluk yarışında belki de en önemli viraj bugün oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçıyla dönüldü. Galatasaray'ın 3-2 kazandığı mücadelenin ardından hakem kararlarına büyük tepki gösterilirken, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz sosyal medya hesabından bir göndermede bulundu. Siyah-beyazlı futbolcu ''Futbol'' yazısının altına siyah bir fotoğraf paylaştı.

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