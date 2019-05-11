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Abdurrahim Albayrak'ın oğluna yumruklu saldırı

Abdurrahim Albayrak'ın oğluna yumruklu saldırı

Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinin son dakikalarında protokol tribünü karıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki gösteren ev sahibi ekibin taraftarları, Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak'a yumruklu saldırıda bulundu.

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan müsabaka sırasında Çaykur Didi Stadyumu'nda protokol tribünü karıştı. Galatasaray'ın attığı 3'üncü gol sonrasında sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanına kadar giren bir grup Rizesporlu taraftar, "Otur yerine" diye bağırdı ve Albayrak'a küfürler yağdırdı.

Osman Aşkın Bak ortalığı sakinleştirmeye çalıştı

Rizesporlu taraftarlara tepki gösteren Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak'a bir taraftar tarafından yumruk atıldı. Bu yumruk sonrasında protokol tribünü karıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak buna isyan ederek sarı kırmızılı yöneticilerle birlikte tepki gösterdi ve arbede yaşandı. Ak Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Yasin Albayrak'a daha sonra buz tedavisi uygulandı.

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