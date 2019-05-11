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Tunceli'den acı haber PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit

Tunceli'den acı haber PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit

TUNCELİ Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 terörist öldürüldü.

TUNCELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Tunceli-Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan Rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir ' denildi. 

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