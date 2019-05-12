Dolunay para alanlarınızda Terazi Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

Geri planda durduğunuz haftalardan bir tanesi sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Önemli işleriniz ve girişimleriniz varsa bunları hafta başına denk getirmemelisiniz. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 13-19 Mayıs haftasında Terazi burcunu neler bekliyor?

Geri planda durduğunuz haftalardan bir tanesi sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Önemli işleriniz ve girişimleriniz varsa bunları hafta başına denk getirmemelisiniz. Çarşamba günü Venüs, Boğa Burcu’na geçecek. Önünüzdeki üç hafta boyunca parasal konularda hızlı birtakım gelişmeler, güzel anlaşmalar devrede olabilir.

Perşembe günü enerji alanınız değişiyor. Kariyer ve iş alanlarınızda uğraşılarınızı ortaya koyduğunuz bir dönem olacak. Bu alanda hızlı birtakım gelişmeler devrede olabilir. Dikkatli davranmak önemli olacak.Cumartesi günü Dolunay sizin para alanlarınızda oluşacak. Bir işin sonucunu alabilirsiniz.

Parasal alanda dengeyi kurmak önemli olacak. Harcamalarında çok fazla açılmamaya özen göstermelisiniz. Aniden elinize geçecek bir paraya ya da ödemeyle ilgili bir konu cumartesi ve pazar günü gündeminizi meşgul edebilir. Bu hafta salı ve cuma günlerinin enerjisinden iş alanlarınızda faydalanmayı unutmayın. Güzel bir hafta olsun.