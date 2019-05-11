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Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması

Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu. Fatih Terim, "Maçı bırakmayan, devam eden bir Galatasaray izledik. Üç puan ile gidiyoruz. Bu, bize bir avantaj ve kredi daha sağladı." dedi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Terim, Emre'nin sakatlığı nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtirken, "Emre'ye çok üzüldük, büyük geçmiş olsun. Bir sezonda iki defa... Hakikaten çok çok üzgünüm. Emre'nin annesinin de tüm annelerin de gününü kutluyorum. Oyunu olabildiğince sakin oynamaya çalıştık. Yemememiz gereken goller yedik. Penaltıyı atsak oyunu kopartabilirdik ama ne olursa olsun 2. yarının en iyi takımıyla oynadık. Bütün senenin yorgunluğunu, emeğini sonunda kupayla taçlandırabileceğimiz bir fırsat verdi Allah. 8-9 günde 3 tane maç oynayacağız. Ne fizik açısından ne psikolojik olarak kolay değil. İnşallah bunu hayırlısıyla değerlendireceğiz." dedi.

Oyuncuları kutluyorum

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'un ligin ikinci yarısının çok önemli takımlarından biri olduğunu, içeride ve dışarıda başarılı sonuçlar aldığını belirtti. 

Rize'ye çok sakin, bilinçli, inançlı geldiklerini aktaran Terim, "Bunu sahada korumaya çalıştık. Oyunun enteresan gel-gitleri oldu. İlk yarıda penaltıyı atsak 2 farklı öne geçsek oyun kopabilirdi. Devre sonu bize yakışmayan bir gol yedik. Bizim, rakibin fırsatları var. İkinci yarı oyunun kontrolünü tam ele geçirmişken şok bir gol daha yedik. Ardından maçı bırakmayan, devam eden bir Galatasaray izledik. İki gol daha oldu ve üç puan ile gidiyoruz. Bu, bize bir avantaj ve kredi daha sağladı. Her şeye rağmen moral ve puan önemli. Oyuncularımı bırakmadıkları için kutluyorum." diye konuştu. 

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