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Yıldırım'dan 'seçim neden iptal oldu?' sorusuna cevap

Yıldırım'dan 'seçim neden iptal oldu?' sorusuna cevap

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Esenler'de iftar programına katıldı. Yıldırım iftar programı sonrası kendisine yöneltilen "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" yanıtını verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin iftar yemeğine katıldı.

Yıldırım iftar programı sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Kendisine yöneltilen "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna Yıldırım "Çok basit, çünkü çaldılar" cevabını verdi. Yıldırım sosyal medya hesabından o anları paylaştı. 

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