Binali Yıldırım: "Hayatım boyunca hak etmediğim bir işin peşinde olmadım"

Binali Yıldırım, siyasette her makamı gördüğünü ve hak etmediği bir makam peşinde olmayacağını vurgulayarak, "Hayatım boyunca hak etmediğim bir işin peşinde olmadım. Milletim destek oldu. Bana çok büyük yetkiler verdiniz. Milletvekili, Başbakan, Meclis Başkanı yaptınız. Bu makamları İstanbul Belediye Başkanlığından daha ağır sorumluluklar verdiniz. Burada da hep milletimin, vatandaşlarımızın arzu ettiği, onların beklediği görevleri yaptım. Makam mevki delisi bir insan olmadım. En büyük makamın insanların gönlündeki makam olduğuna inanırım. Bugün de halen buna inanıyorum. Marmaray'ı, Avrasya'yı yaparken, Osmangazi Köprüsü'nü yaparken, hızlı treni yaparken, yolları, tünelleri, havalimanlarını yaparken hep kafamdaki düşünce halka hizmet Hakk'a hizmet olmuştur. Bu inançla çalıştım, gayret ettim. Bundan sonra da aynı anlayışla, titizlikle milletim bana ne yetki verirse, ne görev verirse onu yapmaya gayret edeceğim." dedi.

Yıldırım, "Bu seçimler vesilesi ile gördük ki çok dostumuz var, dünyanın her tarafından. Aynen Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparsa yapsınlar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir. Ülkesi için milleti için birliğini beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkeme ve milletime güveniyorum." ifadesini kullandı.