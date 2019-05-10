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Kerimcan Durmaz'dan skandal sonrası yeni video!

Kerimcan Durmaz mastürbasyon videosunun ardından sosyal medyada sessizliğe gömülmüştü. Durmaz'ın sosyal medya diyeti dünkü paylaşımıyla son buldu.

Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımı sonrası ortalık karışmış ve Durmaz'a eleştiriler yağmıştı. Durmaz daha sonra yaptığı açıklamada ise "Öncelikle herkese merhaba, günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum." demişti. Günlerdir sosyal medyada sessizliğini koruyan ve tek bir paylaşım dahi yapmayan Durmaz'ın Instagram diyeti son mu buluyor. Durmaz o skandaldan sonra ilk kez bir paylaşım yaptı.

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