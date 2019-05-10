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Kumar baskınına gelen polisi görünce balkondan atladı

Kütahya'da polis ekipleri kumar oynandığı belirlenen derneğe baskın yaparken, şüphelilerden biri birinci kat balkonundan atlayıp kaçmak isterken bahçede bekleyen polislere yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akşam Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzere harekete geçti. Savcılık izniyle dernek binasına baskın yapan polis ekipleri 4 katlı binada arama yaptı. Kumar oynadığı belirlenen şüphelilerden biri birinci kattaki balkondan atlayıp kaçmak isterken bahçedeki polise yakalandı. Polis dernek adı altında kumar oynatan M.D., oğlu M.D. ile kumar oynamak için binada bulunan 10 şüpheliyi yakaladı. Dernekte yapılan aramada iskambil kağıtları ve balkona atılmış alacak defteri ele geçirilirken, derneğin duvarlarında ''kumar oynamak yasatır yazısı'' dikkat çekti.
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