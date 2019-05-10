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Kıskanç keçi sahibini yamaçtan aşağıya böyle düşürdü

Keçisiyle güldüren ekmek kavgası görüntüsü ile tanınan Rizeli Ahmet Suiçmez bu sefer keçisinin hışmına uğradı.

Geçtiğimiz günlerde keçisiyle güldüren ekmek kavgası görüntüsü sosyal medyada gündem olan Ahmet Suiçmez, bu sefer keçisinin yanında köpeğini sevince kıskanç keçisinin hışmına uğradı. Keçilerinin yanında köpeğini seven 28 yaşındaki Ahmet Suiçmez’in kıskanç keçisi kendisini yamaca doğru iterek çay bahçesine attı. Bu anları bir başka arkadaşı telefonunun kamerasına kaydetti. Görüntüler yine sosyal medyada çok tıklananlar arasında yer aldı.

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