10 Mayıs Türkiye Gündemi

Başkan Erdoğan: Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun?

Kılıçdaroğlu'nun YSK üyeleriyle ilgili açıklamalarına değinen Erdoğan "Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun? diyerek CHP liderine yüklendi.

Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ülkede yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek için yaptığı açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar bugüne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerin teslimatının erteleneceği iddiasına ilişkin, "Bizim tarafımızdan erteleneceği yolunda bir açıklama olmadı" dedi.

Savcı Sayan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba paylaşım

Sayan, sosyal medya paylaşımında "İstanbul seçimini bir başkanlık seçimi olarak görmeyin.. İstanbul Kudüs’dür... Hakim güçler islamın iki başkentini işgal etmek istiyorlar. Oyun bunun üzerine kurulmuş. Seçim işin kılıfı..." ifadelerini kullandı.

İBB'den çok konuşulacak "İmamoğlu" kararı!

YSK'nın İstanbul'da seçimin iptal ve yenilenmesi kararı sonrası İBB'de bulunan Başkanlık odasındaki eşyalar ile birlikte İmamoğlu'nun astırdığı Atatürk tablosu da çıkartıp başka bir Atatürk tablosu asıldı.

Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bürokrasiyi azaltan yatırımcı dostu 6 endüstri bölgesi kuruldu" açıklaması yaptı.