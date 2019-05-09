DÜNYA

Tembelliği için yaptığı sosyal medyayı salladı

Tembellikte çığır açan adam, daha az hareketle daha çok şey yapabilmeyi başardı. İlginç görüntü sosyal medyada yayıldı.

Brezilya'da sıcak havaların etkili olduğu bu günlerde sosyal medyada ilginç bir görüntü yayıldı. Tek isteği öğleden sonra hamakta uzanıp tembelliğini yaşamak olan adam, kendi geliştirdiği yöntemle de hamakta daha az hareket etmeyi başardı. İşte o görüntü.

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