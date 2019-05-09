Yasak Elma'nın o sahnesi 'pes' dedirtti!
Yasak Elma'nın 6 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümü ile çok konuşuldu. FOX'un bol entrika ve aldatma dolu dizisindeki bir sahne ise seyirciye, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
FOX ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden bol entrika, aldatma ve ihtiras dolu dizi Yasak Elma, son bölümü ile 6 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi.
Her bölümü sosyal medyada olay olan dizinin bir sahnesi ise bu kez izleyiciye, "Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz" dedirtti.