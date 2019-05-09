DÜNYA

Omzuna konan böcek için bile muhalefeti suçladı!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bir kampayna etkinliğinde omzuna konan hamam böceğinin muhalefet tarafından gönderildiği şakasını yaptı. Duterte, “Liberal olduğu kesin” yorumunu yaptı.

Olay, Bohol bölgesinde Duterte’nin senatör adaylarını tanıttığı bir kampanya etkinliğinde gerçekleşti. Duterte’nin konuşma yaptığı sırada sol omzuna bir hamam böceği konduğunu gören yardımcısı, hayvanı uzaklaştırmaya çalışıyor. Böceğin ana muhalefetteki Liberal Parti tarafından gönderilmiş olabileceğini söyleyerek şaka yapan Duterte, “Bu bir liberal. Orası kesin” dedi. Bu hadisenin ardından Duterte, yaklaşık iki saat süren konuşmasına devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tahkim'den Volkan Demirel'e kötü haber
Tahkim'den Volkan Demirel'e kötü haber
Ankara Pursaklar Belediyesi'nin yeni Başkanı Ertuğrul Çetin oldu
Ankara Pursaklar Belediyesi'nin yeni Başkanı Ertuğrul Çetin oldu
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi çıkışı: 72 kriterden 66'sını tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi çıkışı: 72 kriterden 66'sını tamamladık
HDP'li Vekil İmam Taşçıer'den şaşırtan çıkış: Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir
HDP'li Vekil İmam Taşçıer'den şaşırtan çıkış: Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir
Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması
Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Jandarma cezaevi firarisini saklandığı evde yakaladı
Jandarma cezaevi firarisini saklandığı evde yakaladı
Motosiklet sürücüsünün TIR'ın altından mucize kurtuluşu kamerada
Motosiklet sürücüsünün TIR'ın altından mucize kurtuluşu kamerada
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Eski Türkiye güzeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Eski Türkiye güzeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi
Trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki gösteren Vali
Trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki gösteren Vali
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu diyanet
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu diyanet