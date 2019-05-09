Omzuna konan böcek için bile muhalefeti suçladı!

Olay, Bohol bölgesinde Duterte’nin senatör adaylarını tanıttığı bir kampanya etkinliğinde gerçekleşti. Duterte’nin konuşma yaptığı sırada sol omzuna bir hamam böceği konduğunu gören yardımcısı, hayvanı uzaklaştırmaya çalışıyor. Böceğin ana muhalefetteki Liberal Parti tarafından gönderilmiş olabileceğini söyleyerek şaka yapan Duterte, “Bu bir liberal. Orası kesin” dedi. Bu hadisenin ardından Duterte, yaklaşık iki saat süren konuşmasına devam etti.