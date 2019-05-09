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Tünele giren yaban keçileri trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Erzincan’da tünele giren yaban keçileri trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Erzincan'da Sansa Deresi mevkiinde bulunan tünele 4 yaban keçisi girdi. Sivas istikametinden gelen Erzurum yönüne seyir halindeki Doğu Ekspresi makinisti tüneldeki yaban keçilerini fark etti. Makinistin treninin hızını azaltması üzerine yaban keçileri son anda ezilmekten kurtuldu.

O ANLAR KAYDA GEÇTİ

Trenin önünde kaçışan yaban keçileri tünelden çıkarak arazide gözden kayboldu. Yaban keçilerinin tüneldeki maceraları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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