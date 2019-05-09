MAGAZİN

Cem Yılmaz sahnede aniden fenalaştı

Kapalı gişe oynayan Diamond Elite Platinum Plus adlı gösterisine devam eden Cem Yılmaz, önceki akşam sahnede "İyi değilim" deyip fenalaşmasının ardından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz gün yenilenecek olan İstanbul seçimleri ile alakalı attığı tweetlerle hem destek gören hem de tepki çeken Cem Yılmaz, yeni stand-up gösterilerine tam gaz devam ediyor. Önceki akşam da gösterisini gerçekleştirmek için binlerce kişinin önünde sahneye çıkan Cem Yılmaz, sahnede bir anda fenalaşmıştı. Herkesin şaka sandığı olayda ünlü komedyen "İyi değilim" deyip içeri gidince işin ciddiyeti ortaya çıkmıştı.

Kısa süreli bekleyişin ardından sahneye dönen Cem Yılmaz, büyük alkışların arasında gösterisini sağ salim tamamladı. 

Olayın ardından bugün Twitter hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, Dün akşamki gösterimde biraz rahatsızlandım, doğru. Şimdi iyiyim. Dünkü seyircime sevecen, dostane yaklaşımlarından dolayı tek tek teşekkür ederim. Eve kadar zahmet eden magazin basınındaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar kendimi hasta hissederken şakalaşamadım." ifadelerini kullandı.

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