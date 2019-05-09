9 Mayıs Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon sinyali

Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde konuştu. Erdoğan yaptığı konuşmada Suriye'de Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik operasyon sinyali verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına tepki gösteren Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun sözleriyle ilgili “Bu kararı sağduyu sahibi olan herkesin vicdanında sorgulaması gerekiyor. Sanıyorum Sayın Gül de, Sayın Davutoğlu da bu sorgulamayı kendi vicdanlarında yaptılar ve bu kararı doğru bulmadılar” dedi.

TBMM'den İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili kritik karar!

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin "YSK'nın İstanbul kararı tüm boyutlarıyla araştırılsın" önergesi reddedildi.

MHP'den CHP'ye çok sert ifadeler: Sistematik saldırının sözcüsü

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamasına "Genel Başkanımıza yönelik sistematik saldırının sözcüsü olmuştur" diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu 'tutuklanmaktan korkuyor musunuz? sorusuna bakın ne yanıt verdi

YSK kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası düşen Ekrem İmamoğlu, "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna "Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Zerre kadar ruhumda korku yok" şeklinde cevap verdi.

Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak? Beklenen tarih belli oldu

Satellite 2019 Fuarı'nda Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A uydusunun 2020 yılının yılın ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.