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Datça'da balıkçılar tarafından ilk kez görüldü şaşırtan deniz canlısı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı dikkat çekti.

Datçalı balıkçılar tarafından deniz üzerinde ilk kez görülen, denizanasına benzeyen bir canlı türü heyecan yarattı. İlçe merkezinde, Akdeniz kıyısındaki limanda bağlı bulunan gezi ve balıkçı teknelerinin arasında fark edilen ve turuncu renkli tespih tanesini andıran bölümleri dışında tümüyle şeffaf olan canlıların, birbirleriyle bağlantılı zincir şeklinde hareket ediyor olmaları dikkat çekti. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa Maxima'nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı. DHA kamerası tarafından çekilen görüntüler üzerinden canlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde incelemeye alındı. 

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