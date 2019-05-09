DÜNYA

Turist teknesi böyle patladı! O anlar kamerada

Kolombiya'da iskele kenarında bekleyen turist teknesi kendi kendine patladı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kolombiya'da beklemede olan bir turist teknesi aniden patladı. 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı patlama anları kameraya yansıdı.

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