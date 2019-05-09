Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi!

YSK'nın seçim iptalinin ardından açıklama yaparak sanatçıları, kanaat önderlerini konuşmaya çağıran, destek beklediğini söyleyen İmamoğlu'na birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından desteğini açıkladı. Son zamanlarda sert tepkileriyle dikkatleri üzerine toplayan Tuğba Ekinci ise bir paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi.

Instagram hesabından Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, altına şu notu düştü: "Her zaman yanınızdayım çünkü sizi en azından tanıyoruz partinizle beraber ülkemize yaptığınız tüm gelişimler için teşekkür ederim. Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim. İyi olan kazansın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"