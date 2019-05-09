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Kırıkkale'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Öztürk (47) idaresindeki 38 SN 041 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Kasımağa köyü yakınlarında yola köpek çıkması üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmenin etkisiyle yola savrulan yolculardan Hayriye Öztürk (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yiğit (52) ve Fevziye Erdoğan (51) ile Ayşegül Öztürk yaralandı. 

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. 

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