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Şanlıurfa'da öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma

ŞANLIURFA'da lise müdürü A.T., derse geç kalan 2 öğrenciye okul koridorunda tokat attı. Diğer öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Müdür A.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaköprü ilçesinde öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen lise müdürü hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesinde görev yapan müdürün, okulda kavga eden bir öğrenciye tokat atma görüntüsünün sosyal medyaya yansıması ve basında yer alması üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında önceki gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

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