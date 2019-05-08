Karabük'te Mayıs ayında lapa lapa kar
Karabük'ün Ovacık ilçesinde yüksek kesimlerde Mayıs ayında lapa lapa kar yağışı etkili olurken, hayvanlarını otlatan çobanlar ise bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Ovacık’ın yüksek kesimlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatırken kar yağışı sürprizi ile karşılaşan Orhan Demir, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak anın tadını çıkardı.
Demir, bir taraftan canlı yayın yaparak, “Maşallah güzel yağıyor. 5'inci ayın 8'i. Böyle akşama kadar yağarsa yarım metreyi geçecek herhalde” dedi.