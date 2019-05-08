Kabil'de Patlama: 15 Yaralı

Kabil polisi sözcüsü Ferdous Faramarz, patlamanın ardından iki saldırganın binaya girdiğini ifade etti. Polis ve saldırganlar arasındaki çatışma devam ediyor.

Ferhad adlı görgü tanığı, patlamanın etkisi ile içinde bulunduğu aracın camlarının kırıldığını ve yaralandıklarını dile getirdi. bayıldıklarını ifade eden Ferhad, kendine geldikten sonra silahlı üç kişinin kendilerine geldiğini dile getirdi. Silahlı kişilerin vurun dediğini kaydeden Ferhad, “koltukların altına sakladık. Aracın ön camlarından kendimizi dışarıya attık. Hastaneye gittik, şimdi iyiyiz ama aracımız kullanılamaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

Kabul Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramaz ise, saldırının hedefinde bir yardım kurumunun olduğunu ifade ederek, “Afgan özel kuvvetleri ve emniyet güvenlik kuvvetleri bir yardım kurumunda mahsur kalan 150 kişiyi kurtardı. Güvenlik birimleri, bu yardım kurulunu temizledi. Ama operasyon sürüyor” dedi.