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Bakan Bekir Pakdemirli'den üretici ve yatırımcıya 400 milyon TL hibe müjdesi

"IPARD-II 6. Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon euro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) kapsamında üreticilere ve yatırımcılara 60 milyon euroluk hibe sundu. Bakan Bekir Pakdemirli, süs bitkileri, arıcılık ve kültür balıkçılığı sektörlerinin destekleneceğini açıkladı.IPARD-II 6. başvuru çağrı ilanı toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve davetlilerin katılımı ile Ankara Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Biz kırsalı uzak bir diyar olarak görmüyoruz, gidilmeyen görülmeyen yerler olarak görmüyoruz. Biz kırsalı üretimin kucağı, kalkınmanın merkezi olarak görüyoruz.

Kırsaldaki yatırımları arttırmak, üretime katkı sağlamak, istihdama destek olmak için yeni bir hibe paketini bugün açıklayacağız. Yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, ülkemize katma değer sağlayan her girişimcimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu

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