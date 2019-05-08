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Ege Ekrem İmamoğlu için şarkı yazdı

Şarkıcı Ege, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için verdiği iptal kararına tepki gösterdi ve mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu için şarkı yazdı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi sonrası bazı sanatçılardan tepki geldi.

Twitter hesabında "Her şey çok güzel olacak" diye yazan sanatçılarla birlikte, Ege de mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu için bir şarkı yazdı.

​Şarkının sözleri şöyle:

"Bu defa her şey çok güzel olacak

Bu defa güzel bir yaz olacak

Geldin güler yüzle gün doğdu şehrime

Bu defa daha çok millet seninle

Yolumuz hak yolu

İstanbul'u dinle

Ekrem Başkan diyen millet seninle."

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