Faruk Süren: "Hiçbir zaman tehdit söz konusu değil, bir öneriydi"
Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Başkan Mustafa Cengiz'i olağan genel kurulda tehdit etmediğini ve bir öneri sunduğunu söyledi. Süren, "Kendisine, 'İş kötü gidiyor, yumuşatmak lazım. Belki bir seçim tarihi koyarsanız ya da seçime gitme kararı alırsanız, etraf yumuşar, ibrasızlık olmaz' dedim" diye konuştu.
Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı divan kurulu toplantısında Başkan Mustafa Cengiz’in geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu. Konuşmak istemediğini fakat daha sonra konuşma kararı aldığını belirten Süren, "39 gün sonra bir ibra konusu geliyor. Konu dönüp, dolaşıp bana geliyor ve tehdide dönüşüyor. 'Faruk Süren kongre sırasında, oylamaya geçmeden önce gidiyor ve başkanı tehdit ediyor. Ya seçim yaparsın ya da ibra olmazsın ona göre.' Manzaraya bak. O hafif konular içerisinde 'Küfür edecektim ama etmedim. Yani açıkça etmedim, içimden ettim' deniyor. Ben, o sohbet havasında sürç-i lisan yapmış olabilir diye düşündüm. Çünkü ilk sürç-i lisanı olmayacak bu. 'Öyle demek istemedim, şöyle oldu' denmesini bekliyorum ama yok öyle olmadı. Dün kulübün resmi sitesinden 'Zorunlu açıklama' başlığıyla bir açıklama yapıldı. Orada, 'Bana hakaret etti, tehdit etti. Başkanlığa tehdit olmaz, hakaret edilmez, o yüzden ben sinirlendim o lafları ettim' diyor. Yani küfür ettiğini ikrar ediyor" diye konuştu.