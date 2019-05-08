8 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

Saadet Partisi adayını çekecek mi? Temel Karamollaoğlu'ndan yeni açıklama

'Saadet Partisi seçimden çekilecek mi?' sorusuna Karamollaoğlu "Biz kararımızı geniş bir değerlendirmeden sonra vereceğiz. Şu an için bu konuda kesin bir açıklamada bulunmuyorum.Dün başkanlık divanımızı topladık. Yüksek istişare toplantısı ve GİK sonrası kesin kararımızı açıklayacağız." cevabını verdi.

CHP YSK'ya 39 ilçe seçiminin iptali için başvurdu

CHP, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile İstanbul'un 39 ilçe seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu.

Doğu Perinçek ''Vatan Partisi'nin İBB adayı Mustafa İlker Yücel'dir''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'da yenilenecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine, 31 Mart'ta aday olan Mustafa İlker Yücel ile gireceklerini duyurdu.

Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, YSK kararını eleştirerek 367 krizini hatırlatan Abdullah Gül'e tepki gösterdi. Bahçeli: ''Abdullah Gül AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasını da hiç olmazsa saygı duysun'' dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli'den üretici ve yatırımcıya 400 milyon TL hibe müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II 6. Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon euro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz." dedi.

Mansur Yavaş belediye ihalesini canlı yayınla halka açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce verdiği biri olan ihaleleri canlı yayınlama vaadini hayata geçirdi. Büyükşehir'e bağlı ANFA Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ihalesinin belediyenin Youtube kanalından canlı olarak yayınladı.