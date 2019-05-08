Ege’de aynı anda hem tatbikat hem harekat

Hava Eğitim Komutanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir’in de katılımıyla başladı.

Anadolu Yıldızı-2017’nin ilk aşamasında, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde “İzmir” isimli kuru yük gemisi ile “Kemal Reis” isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu gelen yardım talebi üzerine ekipler harekete geçti.