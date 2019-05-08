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İstanbul Bağcılar’da iş adamını gasp etmeye çalıştılar

İSTANBUL Bağcılar’da bankadan çektiği 1 milyon TL’sini bir başka bankaya yatırmaya giden iş adamını takip eden zanlılar, silahla gasp etmeye çalıştı. İş adamı ve yakınının silahla karşı koyması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada iş adamı ayağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 3 saldırgan kayıplara karıştı.

İSTANBUL Bağcılar'da, bir yakınıyla birlikte 1 milyon TL'sini bankaya yatırmak için yola çıkan iş adamı Bülent O. ile kendisini takip eden 3 kişi arasında çatışma çıktı.

Silahlı gasp girişiminde bulunan ve çatışmada iş adamını ayağından yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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