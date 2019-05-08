İstanbul Bağcılar’da iş adamını gasp etmeye çalıştılar

İSTANBUL Bağcılar'da, bir yakınıyla birlikte 1 milyon TL'sini bankaya yatırmak için yola çıkan iş adamı Bülent O. ile kendisini takip eden 3 kişi arasında çatışma çıktı.

Silahlı gasp girişiminde bulunan ve çatışmada iş adamını ayağından yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.