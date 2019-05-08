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Antalya Muratpaşa Belediyesinden İstanbullu Tatilcilere 23 Haziran Mesajı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, YSK'nın seçimlerini yenileme kararına yayınladığı video ile yanıt verdi. Sosyal medyada, "Mükemmel bir atlayış" olarak yayılan videoyu kullanan belediye, 23 Haziran'da suların çekileceğini ifade etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin olağanüstü itirazı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti. İstanbul'da yenilecek seçimin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi.Tatil yöresinden pek çok belediye 23 Haziran'da vatandaşların oy kullanmasını teşvik etmek amacıyla mesajlar paylaşmaya başladı. Antalya Muratpaşa Belediyesi de hazırladığı bir video ile bu belediyeler arasına katıldı.

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