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Balıkesir ve Çanakkale'de uyuşturucu paketleri karaya vuruyor

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknedeki uyuşturucu dolu paketler rüzgarın da etkisiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi arasında kalan sahil kesimine vurdu.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor.

Önceki gün 1 ton 411 kilo uyuşturucunun bulunduğu sahillerde, 140 kilo uyuşturucu daha ele geçti.

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