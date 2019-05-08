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Erkenci Kuş 41. bölüm 2. fragmanı

Erkenci Kuş dizisi 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş 41. yeni bölümüyle 11 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı Star'da olacak. Erkenci Kuş'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Erkenci Kuş 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş'un yeni bölümünde neler olacak? Erkenci Kuş 11 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı Star'da...

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

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