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Nusret özel uçağında spor yaptı

Sosyal medyadaki ‘salt bae’ hareketiyle şöhreti ülke sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi

Nusret Gökçe bulduğu her fırsatta spor yapmayı ihmal etmiyor. Nusret bu kez özel uçağında spor yaptı. Gökçe, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu gören takipçileri, 'Yok artık Nusret' yorumunda bulundu.

"KOLAYSA METROBÜSTE YAP!"

Nusret'in videosuna takipçilerinden biri, 'Mesele özel uçağında yapmak değil yeğenim, hadi kolaysa metrobüste yap' yazdı. Ünlü etçinin takipçisine yanıtı gecikmedi: Sabah 06.30 metrobüsünde buluşalım.

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