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DÜNYA

Soygun için geldikleri kafede böyle dayak yediler

Brezilya'da soygun için girdikleri kafede istediklerini alamayan soyguncular dayak yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Brezilya'da maskeli iki soyguncu soygun için girdiği kafede dayak yedi. Kafede müşteri olmadığı zamanda gelen ve çalışanları soymaya kalkan iki soyguncu canlarını zor kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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