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DÜNYA

Protez bacağına kavuşan çocuğun büyük mutluluğu

Patlama sonucu bacağını kaybeden küçük çocuk, protez bacağına kavuştuktan sonra böyle dans etti.

Afganistan'da patlamada bacağını kaybeden çocuğun, protez bacağa kavuştuğunda yaşadığı sevinç sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

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