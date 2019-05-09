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ABD'de kapkaç dehşeti kamerada

ABD'de 32 yaşındaki bir kadın, çantasını almak isteyen kapkaççıya direndi. Araca bine kapkaççının elindeki çantasını bırakmayan kadın, bir süre sürüklendikten sonra yola düştü.

Olay, Kaliforniya eyaletinde yer alan Garden Grove şehrinde Brookhurst caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yerel saat ile 0945 civarı meydana geldi. Otoparkın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımdaki kadının bir anda arkadan koşarak gelen kapkaççılardan birinin saldırısına uğradığı görülüyor. Çantasını vermek istemeyen kadın, kapkaççı ile bir süre boğuşuyor. Ancak çantayı çalmakta kararlı olan kapkaççı, çantasını bırakmayan kadını yol kenarında kendisini bekleyen araca doğru sürüklüyor. Kapkaççı araca biniyor ancak kadın hala çantayı bırakmıyor. Aracın hareket etmesi ile kadın yerde sürüklendikten sonra yola düşüyor; kapkaççılar ise kaçıyor. Yerel medya, olayı gören bir vatandaşın kadına ilk müdahalede bulunup, sağlık ekiplerine haber verdiğini ancak ağır yaralanan kadının hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

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