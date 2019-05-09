KKTC'de Başbakan Tufan Erhürman Mustafa Akıncı'ya istifasını sundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) siyasette hareketli saatler yaşandı. Halkın Partisi (HP) vekillerinin, Maliye Bakanı aynı zamanda koalisyon ortağı DP'nin Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf’a devlete ait bir arazinin 10 yıllığına kiralamasına karşı çıkması, Ada'da siyasi karmaşaya yol açtı. Tepkiler üzerine Serdar Denktaş, akşam saatlerinde Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, yaşananları parti meclisinde ele alacaklarını açıkladı. HP parti meclisi, 'hükümetin durumunu değerlendirmek' amacıyla acil olarak toplandı. Toplantıda, HP’nin koalisyondan çekilmesine ilişkin yapılan oylamada 55'e 4 oyla kabul edildi.

Özersay: Hükümeti yaşatma çabası ortaya koyduk

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan HP Genel Başkanı Özersay, "15 aydır şartları zorlayarak elimizden geldiğince çaba ortaya koyduk. Hükümeti yaşatmaya gayret gösterdik. Kolaya kaçmadık" diye konuştu.

Özersay, "Bugün gelinen durum son derece rahatsız edici bir hal almıştır. Geldiğimiz durum derin bir güven bunalımın yaşandığı durumdur. Hükümet içerisinde güven bunalımı vardı. Biz Halkın Partisi olarak, her ne pahasına hükümette olalım görüşünde olmadık. Gelinen nokta sineye çekilecek nokta değildir. Yapılan oylamada parti meclisinde 55'e 4 oyla hükümetten çekilme kararı verildi" dedi.